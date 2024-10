Acerbi rinnova con l’Inter, un altro fa il percorso opposto? L’idea

Francesco Acerbi ha rinnovato con l’Inter. L’annuncio non è ancora arrivato, ma dal bilancio si evince la conclusione in positivo della trattativa. Per un altro ci sarà un percorso opposto? L’idea.

FIDUCIA – Che l’Inter si fidi di Francesco Acerbi non è una novità di oggi. La partita contro la Juventus ha dimostrato ancor di più quanto sia importante avere un difensore attento e di esperienza come lui. L’ex Lazio ha rinnovato il suo contratto e nonostante manchi l’annuncio la notizia arriva direttamente dal bilancio pubblicato in data odierna. Lo scritto è nello specifico: «Nel corso dell’esercizio 2023/2024, la società ha rinnovato il contratto economico dei calciatori Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi fino alla data del 30 giugno 2026».

Acerbi rinnova con l’Inter, il compagno di reparto?

DUBBI – Se Acerbi perciò rimarrà per un altro anno dopo il 2025 la situazione sembra diversa per Stefan de Vrij. Il difensore ricopre lo stesso ruolo e non ha ancora firmato nessun contratto per proseguire fino al 2026. A giugno 2025 scade il suo attuale. Le sue prestazioni sono un punto di domanda e rimangono decisamente altalenanti. Se con Roma e Young Boys ha dato l’impressione di poter meritare ulteriore fiducia con la Juventus tutto è stato cancellato. Tanti errori, tante responsabilità sui primi due gol subiti a San Siro e il rimpianto di aver giocato senza Acerbi. Cosa succederà con Stefan veramente? La sensazione per ora è che ci si debba salutare con l’idea di sostituirlo con un giocatore sicuramente più giovane e affidabile.