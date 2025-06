Acerbi rifiuta l’Italia, Spalletti dimentica il motivo! L’età non conta?

Poco fa, durante la conferenza stampa prima del ritiro dell’Italia, Luciano Spalletti ha annunciato che Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione in nazionale. Il ct ha dato la sua spiegazione, omettendo però il motivo reale della scelta del calciatore.

SCELTA NETTA – Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione con l’Italia in vista degli impegni che vedranno protagonista la nazionale nelle partite di qualificazione ai Mondiali. La scelta arriva dopo l’enorme batosta rimediata con l’Inter in finale di Champions League, ma è difficile pensare che non sia figlia di ragionamenti diversi. Luciano Spalletti, ossia il ct, ha comunicato la notizia poco fa in conferenza stampa spiegando così la situazione: «Non è una questione fisica: ha ripensato ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo».

Acerbi-Italia, con Spalletti mancano le basi!

MOTIVO – Spalletti sembra abbia dimenticato l’ormai nota conferenza stampa in cui snobbò Acerbi per la sua età. Quella frase nessuno l’ha omessa e nascosta, anzi tutto il contrario. Quel “Ma lei sa di che anno è Acerbi?“ al giornalista sa molto di porte chiuse al giocatore nonostante le prestazioni già nel momento di queste parole fossero migliori di tanti altri difensori italiani. Sorprendersi perciò della scelta del giocatore dell’Inter è forse ipocrita, perché è proprio il rapporto con il Ct che non può nascere su basi così deboli. Le basi di cui aveva bisogno Acerbi per rialzarsi dopo la notte da incubo a Monaco di Baviera.