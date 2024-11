Acerbi rientra per Inter-Venezia! L’idea di Inzaghi e l’obiettivo

Francesco Acerbi rientra in tempo per Inter-Venezia. Il difensore ha recuperato a pieno dal suo problema muscolare, ma non giocherà titolare. C’è un’idea dietro la scelta di Simone Inzaghi.

SCELTE – Francesco Acerbi ha recuperato al 100% dal problema muscolare che aveva accusato nelle scorse settimane. Il difensore ha saltato Young Boys, Juventus e Empoli rientrando prima del previsto. Con la Roma si era fermato dopo uno scatto al venticinquesimo minuto ed era stato sostituito da Stefan de Vrij. In occasione di Inter-Venezia sarà a disposizione di Simone Inzaghi, che però ha altre idee in mente per il suo pupillo in nerazzurro.

Acerbi, Inzaghi segue un obiettivo

OBIETTIVO – Acerbi non serve per Inter-Venezia. O meglio, de Vrij è una soluzione più affidabile viste le migliori condizioni fisiche e non ha bisogno di un ricambio. L’ex Lazio è libero perciò di riprendersi definitivamente continuando gli allenamenti e accumulando magari minuti a partita in corso. Inzaghi ha un obiettivo nella testa ed è quello di avere Acerbi in forma per marcare Romelu Lukaku. Domenica prossima ci sarà Inter-Napoli, la sfida Scudetto, e l’attaccante dei partenopei è una vecchia conoscenza. Acerbi lo ha già marcato e ha vinto tutti i duelli con il belga, non vuole assolutamente perdersi un’altra occasione per batterlo.