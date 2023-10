Acerbi, richiesto lavoro extra. Marcatura in stile Istanbul su Lukaku!

Francesco Acerbi dovrà compiere lavoro extra nel pomeriggio di Serie A alle ore 18. Il difensore dell’Inter sarà il prescelto per marcare Romelu Lukaku. Serve una marcatura stile Istanbul.

MARCATURA – Francesco Acerbi è uno dei pochi difensori vecchio stile rimasti nel panorama mondiale. Bellezza nei tocchi ben poca, ma tantissima cattiveria e attenzione nelle marcature uomo a uomo. Erling Braut Haaland ha vissuto sulla pelle una delle serate del leone nerazzurro. L’ex Lazio difficilmente sbaglia in situazioni di questo genere. Con le buone, o con le cattive, gli attaccanti dalle sue parti non hanno vita semplice. Alle ore 18 di questa domenica il cliente non sarà dei più facili: Romelu Lukaku.

Acerbi e la sfida con Lukaku

CLIENTE – Romelu Lukaku ha giocato un solo anno con Francesco Acerbi. Il difensore però lo conosce molto bene e sa i suoi punti di forza. Sarà fondamentale non lasciare campo aperto al belga, quindi non cercare spesso l’anticipo. Lo scontro fisico è alla pari, anche il giocatore dell’Inter ha una struttura che gli permette di combattere contro il gigante della Roma. 8 gol nelle prime 10 partite da attaccante della squadra di José Mourinho, fermarlo non sarà affatto facile. Serve una prestazione come quella di Istanbul, una di quelle che non si dimentica presto.