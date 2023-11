Acerbi quasi ‘insuperabile’: la statistica che dà ragione a Inzaghi

Acerbi, dopo un inizio di campionato condizionato da un infortunio, è rientrato a pieno titolo nel giro dei titolarissimi di Inzaghi. Il tecnico piacentino si fida del suo difensore e analizzando i numeri dell’ex Lazio si capisce anche perché. Intanto anche contro l’Atalanta dovrebbe partire dal 1′ per confermare una statistica

FIDUCIA GIUSTIFICATA – Francesco Acerbi dopo aver saltato le prime partite di campionato è pienamente rientrato nel giro dei titolarissimi di Simone Inzaghi che ha voluto fortemente trattenere il difensore a Milano. Intanto, in vista della sfida con l’Atalanta in programma sabato alle 18 a Bergamo, Inzaghi pensa alla conferma del suo undici di fiducia, quindi Acerbi si avvia a disputare un’altra partita da titolare.

Acerbi in questo inizio di campionato è quasi insuperabile: la statistica che giustifica la fiducia di Inzaghi

La fiducia di Inzaghi nell’ex Lazio è giustificata sia da prestazioni convincenti tra la scorsa stagione e quella in corso che dai numeri. Come riportato da Inter.it, Acerbi in questo avvio di stagione è praticamente quasi insuperabile: secondo le statistiche, il numero 15 interista è uno dei tre difensori con più di cinque presenze in questa Serie A a non essere mai stato superato in dribbling fino a questo momento. Insomma, mettere in difficoltà Acerbi in questo momento è molto complicato e Inzaghi cavalca l’onda. Contro l’Atalanta servirà la sua miglior versione per confermare lo status di ‘insuperabile’ e difendere il primo posto in classifica.