Acerbi, primo Inter-Lazio da ex! Andata vissuta tra due strade

Acerbi si appresta a sfidare per la prima volta da ex la Lazio. Domani la sfida fra Inter e biancocelesti, in palio punti fondamenti per la Champions League

L’EX − Manca sempre meno a Inter-Lazio, gara fondamentale per entrambe le squadre in ottica Champions League. L’Inter dovrà necessariamente trovare la vittoria per rimanere agganciata al treno della coppa più importante. Inter-Lazio è la gara dei tanti ex: da Simone Inzaghi in panchina fino a Matias Vecino, de Vrij e Francesco Acerbi. Proprio quell’Acerbi, il cui arrivo fu tanto bistrattato la scorsa estate dai tifosi nerazzurri, ma che oggi è un perno della retroguardia interista. All’andata, Acerbi non era ancora un giocatore dell’Inter ma al contempo quasi più neanche della Lazio. Era in procinto di partire verso Milano. Domani sarà titolare contro i suoi ex compagni.

ALTRO FILM − Inzaghi non farà a meno del suo pupillo. E come dargli torto. Acerbi ha dato una forte impronta alla difesa nerazzurra imponendosi silenziosamente e lavorando giorno dopo giorno. Duttile e di grande esperienza, ne è diventato per l’Inter una fortuna. All’Olimpico, la banda di Inzaghi cadde 3-1 sotto i colpi di Pedro, Felipe Anderson e Luis Alberto. Reti più o meno avvantaggiate da errori difensori grossolani. Domani con Acerbi la musica potrebbe cambiare. Sarà proprio lui a prendersi il compito di marcare l’amico Ciro Immobile. Sarà sicuramente una sfida molto intensa e interessante fra due giocatori che si conoscono uno meglio dell’altro.