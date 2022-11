Acerbi, pilastro non solo della difesa dell’Inter ma anche della nazionale

Domani sera dall’Ernst Happel Stadion di Vienna, Austria e Italia si sfideranno nella gara amichevole che precede la pausa del Mondiale. Tra i titolari che il ct Roberto Mancini dovrebbe schierare, figura anche Francesco Acerbi, divenuto ormai pilastro anche della difesa azzurra.

DIFENSORE VERSATILE – Da quando è arrivato all’Inter in estate, Francesco Acerbi ha saputo conquistarsi l’affetto ti tutti i tifosi nerazzurri. Grazie alle sue ottime prestazioni è riuscito in poco tempo a far dimenticare il suo passato tra le file del Milan. L’ex calciatore della Lazio ha dimostrato inoltre di essere molto versatile nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. In questo inizio di stagione ha infatti dimostrato di poter ricoprire sia il ruolo di Stefan de Vrij che quello di Alessandro Bastoni. Cosa che ha l’allenatore nerazzurro a schierarlo spesso tra i titolari con ottimi risultati in termini di affidabilità ed esperienza.

PILASTRO ANCHE IN NAZIONALE − Proprio grazie alla sua versatilità, Acerbi è riuscito a ritagliarsi il suo spazio anche nella nazionale italiana. Roberto Mancini infatti, lo ha spesso utilizzato sia nella difesa a tre, nel ruolo di centrale o di laterale sinistro, che tra i due centrali della difesa a quattro. La sua esperienza e la sua affidabilità gli hanno permesso di diventare uno dei pilastri di questa Italia. E nell’amichevole di domani sera, sarà probabilmente lui a guidare la retroguardia azzurra contro l’Austria di Marko Arnautovic.