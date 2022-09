Acerbi, piccola rivincita personale! Poi una frase che mette in allerta de Vrij

Acerbi con il Viktoria Plzen ha disputato la sua prima partita con l’Inter sfornando una prestazione convincente. L’ex difensore della Lazio ha rimpiazzato de Vrij al centro della difesa prendendosi la sua piccola rivincita dopo i tanti mugugni generati dal suo arrivo a Milano

PICCOLA RIVINCITA – Francesco Acerbi ha esordito con la maglia dell’Inter in Champions League contro il Viktoria Plzen. Una scelta certamente coraggiosa da parte di Simone Inzaghi che si è affidato all’ex laziale nonostante tre mesi di fermo e in una serata in cui la vittoria era assolutamente necessaria. La risposta di Acerbi è stata più che positiva: prestazione lucida, concreta e senza sbavature. Una piccola rivincita per lui dopo i tanti mugugni dei tifosi in seguito al suo arrivo in nerazzurro. Poi si sa, basta rispondere bene sul campo per spegnere tutto.

CONCORRENZA – Acerbi inoltre a fine partita ha avvisato tutti di non essere arrivato all’Inter per fare la comparsa (vedi dichiarazioni). Una frase forte e diretta che magari metterà sull’attenti Stefan de Vrij, escluso per la seconda volta consecutiva in Champions League. L’olandese dallo scorso anno sta mostrando dei cali di attenzione a tratti preoccupanti e la concorrenza di Acerbi non può che stimolarlo. Inzaghi ha scelto lui ieri e c’è da scommettere che lo rifarà a breve.