Acerbi o De Vrij? L’Inter è chiamata a una scelta che inciderà sul futuro!

Francesco Acerbi e Stefan De Vrij sono i due difensori centrali di ruolo su cui l’Inter può contare in questa stagione. Dalla prossima, il club nerazzurro potrebbe averne a disposizione solo uno.

IL PUNTO – Francesco Acerbi è appena tornato da un infortunio che gli ha impedito di calcare i campi della Serie A, con la maglia dell’Inter, per oltre due mesi. Nel frattempo, alla sua assenza ha sopperito in maniera ottimale l’altro componente della retroguardia nerazzurra Stefan De Vrij, il quale si è ben disimpegnato nelle varie competizioni disputate in stagione dai meneghini. Ora che l’italiano è tornato a dirigere il reparto difensivo dell’Inter, la dirigenza nerazzurra è chiamata a un’ardua scelta che impatterà inevitabilmente sulle sue decisioni future.

Acerbi o De Vrij? Il dilemma dell’Inter

LE ALTERNATIVE – I contratti di Acerbi e De Vrij scadono al termine di questa stagione. L’Inter ha l’opzione per il rinnovo automatico di un anno, ma nulla è stato ancora deciso riguardo il verificarsi o meno di tale eventualità. Le parole dell’agente dei due calciatori Federico Pastorello sono in tal senso molto indicative: «Non c’è una vera e propria trattativa, l’Inter può estendere i contratti entro una certa data. Si deve attendere la decisione del club. Una volta che avrà deciso se attivare l’opzione o no, decideremo il da farsi. Se l’attivano restiamo qui, altrimenti dovremo trasferirci altrove».

LO SCENARIO – La sensazione è che l’Inter intenda rinnovare il contratto soltanto a uno dei suoi difensori centrali. La volontà della dirigenza nerazzurra di affondare il colpo, in estate, per un difensore futuribile e di grande prospettiva si inserisce nel quadro di una strategia molto chiara. Accostare a un calciatore giovane, ma già maturo per avere un ruolo primario all’Inter, un compagno di reparto in grado di mettere la propria esperienza al servizio della sua crescita.