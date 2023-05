Acerbi ‘non fa girare’ Giroud! Monumentale in Inter-Milan

Francesco Acerbi ha disputato una prova di altissimo livello in Inter-Milan. Il difensore non ha, di fatto, permesso a Giroud di essere pericoloso

MONUMENTALE – Acerbi, in Inter-Milan, ha confermato la sua importanza nell’undici di Simone Inzaghi. Il difensore ha sfoderato l’ennesima prova monstre della stagione, dirigendo la difesa e disinnescando tutti i pericoli arrivati dalle sue parti. In particolar modo, l’ex Lazio, è stato magistrale nel rendere un “non fattore” Olivier Giroud. L’attaccante francese, nelle due sfide, non si è mai reso realmente pericoloso ed è sempre stato sovrastato da Acerbi, bravissimo a fare la guardia sui palloni alti: il numero 15 dell’Inter ha impedito il gioco di sponda dell’attaccante francese e non gli ha quasi mai permesso di prendere posizione per tentare il tiro. È chiaro che il lavoro di contenimento del francese, ed in generale dell’attacco del Milan, è merito di un lavoro corale difensivo dell’Inter, ma l’impatto di Acerbi negli equilibri di squadra è innegabile. Il difensore, contrariamente a quanto successo a de Vrij nei derby dello scorso anno, non ha mai sofferto il francese. Giroud “non si è girato” e l’Inter è in finale di Champions League a tredici anni dall’ultima volta.