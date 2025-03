Acerbi e un lavoro da certificare. All’Inter per determinare!

Acerbi sta garantendo un rendimento da top assoluto nelle sue stagioni all’Inter. Del suo futuro si discuterà molto, consapevoli di una cosa.

IL PUNTO – Francesco Acerbi ha dimostrato, grazie al lavoro e alla costanza di rendimento, di rappresentare uno dei cardini dell’architettura su cui si regge l’Inter di Simone Inzaghi. Il difensore italiano, giunto al club meneghino tra mille incertezze riguardo la sua capacità di portare sulle proprie spalle l’intero reparto difensivo, ha fatto subito ricredere i propri tifosi attraverso prestazioni da top assoluto in Italia e in Europa. La sua abilità nel fronteggiare avversari di primario livello è l’ideale rappresentazione dell’importanza che la sua presenza riveste nel club nerazzurro. Ma il lavoro svolto non è di certo terminato qui.

Acerbi e il futuro all’Inter: una sensazione prevalente

LA SITUAZIONE – Con un Acerbi ancora in grado di contenere al meglio rivali di livello assoluto, in Serie A e in Champions League, l’Inter riflette con attenzione sul futuro della propria retroguardia. Uno tra l’italiano e Stefan De Vrij (entrambi in scadenza nel 2025) dovrebbe lasciare, con un investimento per un giovane futuribile da effettuare in via successiva. La scelta non è semplice, stante l’ottimo rendimento ancora garantito dai due senatori nerazzurri.

LO SCENARIO – In questo scenario, quel che si può dire è che risulta difficile immaginare che l’Inter voglia privarsi di Acerbi, capace di dare quel valore aggiunto nel confronto con centravanti top strutturati come Erling Haaland o Mateo Retegui. Le prossime settimane diranno molto su quella che sarà la scelta futura della squadra campione d’Italia. Acerbi scommette su se stesso per garantirsi l’auspicata riconferma.