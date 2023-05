Acerbi, la fiducia di Inzaghi non cambia. Col Verona in campo ma…

Francesco Acerbi ha compiuto un autentico disastro contro la Lazio. Il suo primo tempo è costato quasi la vittoria sui biancocelesti, ma Simone Inzaghi gli vuole dare ancora fiducia. Col Verona il difensore sarà in campo, ma in un ruolo diverso.

SPOSTAMENTI – Francesco Acerbi se giocherà titolare partirà sulla sinistra. La certezza per la partita di Verona è che tornerà in campo Stefan de Vrij, rimasto in panchina con la Lazio per una lieve botta presa in Coppa Italia con la Juventus. Il difensore italiano ha deluso contro i biancocelesti, il suo primo tempo è stato un completo disastro. Tra la palla persa per il gol di Felipe Anderson e la scivolata valsa l’occasione di Ciro Immobile Acerbi ha indirizzato il match per gli avversari. Solo una ripresa a ritmi da Champions League ha permesso all’Inter di vincere la partita. Una prestazione non può però far dimenticare il ruolo dell’ex Lazio in questa squadra. Acerbi merita la fiducia, Inzaghi la rinnoverà probabilmente col Verona (vedi articolo).