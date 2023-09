Acerbi con Inzaghi, Pioli senza Haaland: Inter-Milan non si gioca a Istanbul

Acerbi torna di prepotenza nelle formazioni della nuova Inter di Inzaghi, almeno per quanto riguarda le probabili di Inter-Milan. Una decisione che andrebbe un po’ in contrasto con il presente nerazzurro, meno con lo storico del Derby di Milano inzaghiano (ovvero “anti-Pioli”)

BALLOTTAGGIO IN MEZZO – Alla vigilia del Derby di Milano una notizia spezza la monotonia. E spiazza un bel po’ anche gli appassionati di “probabili formazioni” et similia. La forte candidatura di Francesco Acerbi a titolare al centro della difesa nerazzurra. L’ex centrale rossonero è ancora fermo a zero convocazioni quindi presenze stagionali dopo l’infortunio rimediato durante il ritiro estivo. L’ultima presenza ufficiale di Acerbi in maglia Inter risale al 10 giugno 2023. La Finale di Champions League persa di misura a Istanbul contro il Manchester City di Erling Haaland, annullato per 98′ proprio dal classe ’88 italiano. La partita (quasi) perfetta. Almeno a livello individuale. Il ritorno dal 1′ proprio in occasione di Inter-Milan stona abbastanza con quanto visto nelle prime tre giornate di Serie A in maglia nerazzurra. Le ottime prestazioni di Stefan de Vrij a guidare la linea a tre dell’Inter di Simone Inzaghi sono oggettive. Gli appena 45′ (su 180′, ndr) giocati il 7 settembre con la Nazionale Olandese aiutano. E nel Milan di Stefano Pioli non c’è il pericolo “Haaland” da contrastare con le buone e soprattutto le cattive… Senza offesa per l’ottimo Olivier Giroud, ormai recuperato per giocare titolare dopo il recente “stop” in Nazionale.

Acerbi sfida de Vrij per una maglia in Inter-Milan

DECISIONE DA VALUTARE – Possibile che Inzaghi continui a non fidarsi di de Vrij contro il Milan dopo l’autogol del 2021 e la doppietta di Giroud in 3′ nel 2022 bissata da Rafael Leao sette mesi dopo? Tre precedenti negativi, nei nove Derby di Milano vissuti da Inzaghi sulla panchina dell’Inter, non possono condizionare la scelta sul perno centrale della difesa a tre a San Siro. Più logico che la scelta dipenda dall’aver visto da vicino Acerbi in fase di recupero ad Appiano Gentile mentre de Vrij era al seguito dell’Olanda. E Inzaghi si fida ciecamente di ciò che vede. Certo, l’ex Acerbi viene da un nettissimo quattro su quattro contro il Milan… Osservazione legittima: Inzaghi si affida più alle statistiche (leggi “scaramanzia”) che allo stato di forma reale? Troppo presto per parlare, meglio aspettare le formazioni ufficiali: nel Milan di Pioli non c’è Haaland e il miglior de Vrij dell’anno, a San Siro, può essere all’altezza contro l’attuale Giroud. Il miglior Acerbi è quello di Istanbul eh, ma Inzaghi – che punta al record dei cinque Derby di Milano vinti consecutivamente – non farà mai una scelta così “superficiale” in Inter-Milan su…