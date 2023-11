Acerbi, da Haaland a Lukaku fino a Scamacca: Atalanta-Inter nel mirino

Arrivato tra voci di scetticismo e poca fiducia, Francesco Acerbi ha guadagnato titolarità e leadership in difesa. Dalla finale di Champions League contro Haaland, fino a sabato contro l’Atalanta di Scamacca.

L’INIZIO – L’arrivo di Acerbi all’Inter non è stato dei più calorosi. Giunto alla corte di Inzaghi, dopo essere stato allenato dal tecnico piacentino per diversi anni alla Lazio, Acerbi ha lottato contro critici e scettici. Dopo alcune stagioni con la maglia del Milan, passò alla Lazio. Ma nella stagione dello scudetto rossonero, il Milan ottenne una vittoria fondamentale per il titolo proprio a Roma contro i biancocelesti. Quella vittoria fu segnata da un grave errore di Acerbi sul goal del Milan. Il difensore, a poco a poco, ha fatto ricredere tutti, guadagnando la massima fiducia dei compagni e dei propri tifosi. Dalla curva, spesso, parte un coro indirizzato al centrale azzurro. Segno di quanto Acerbi abbia ottenuto la stima del proprio pubblico, dopo le tante critiche.

MARCATURA – La scorsa stagione, Acerbi è stato il difensore per eccellenza. Ha marcato a uomo i più grandi bomber d’Italia e d’Europa. Col suo modo di marcare stretto e di anticipare l’avversario, ha complicato la vita ad attaccanti come Osimhen e Haaland. Emblematica la finale di Champions League, quando Acerbi ha marcato stretto l’attaccante norvegese, che veniva da 12 reti in 11 presenze in Europa e da 36 reti in 35 presenze in Premier League. Era l’uomo più atteso per la finale. Ma Acerbi gli ha negato la gioia del goal, marcandolo in modo asfissiante. Ultima vittima del centrale azzurro, è stato il tanto atteso ex Romelu Lukaku. Anch’egli non ha reso secondo le aspettative. Sabato sarà il turno di Scamacca e Acerbi chiamato ancora una volta a fare il suo lavoro in modo impeccabile.