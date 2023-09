Acerbi si (ri)prende l’Inter: gigante nel derby in un doppio ruolo

Il derby Inter-Milan vinto 5-1 dai nerazzurri guidati da Simone Inzaghi ha visto anche il ritorno in campo da titolare di Francesco Acerbi dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per le prime tre partite. Un ritorno da gigante, in un doppio ruolo.

RIECCOLO – Lo avevamo lasciato ad annullare Erling Haaland in finale di Champions League. Lo ritroviamo fare lo stesso con l’attacco del Milan, nel derby vinto per 5-1 dall’Inter contro i rossoneri. Il ritorno di Francesco Acerbi tra i titolari non delude le aspettative, vista la prestazione da vero gigante messa in campo ieri sera a San Siro. Sempre preciso, attento e pulito. Addirittura in un doppio ruolo. Perché, partendo al centro della difesa, Acerbi si sposta poi a sinistra al posto di Alessandro Bastoni, uscito per lasciare spazio all’ingresso di Stefan de Vrij. Tanti i dubbi alla vigilia della gara, per cercare di capire lo stato di forma dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le prime tre partite del campionato. Sono bastati novanta minuti (più recupero) per spazzarli via.