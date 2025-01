Acerbi inaffidabile, ora serve mercato! L’Inter e le sue ambizioni

Francesco Acerbi salterà anche la partita tra Sparta Praga e Inter. Il difensore ha fatto personalizzato ieri e oggi non partirà in trasferta. Serve assolutamente un movimento sul mercato, da qui dipendono le ambizioni.

INFORTUNI – A giugno l’operazione per pubalgia, a luglio l’inizio del ritiro rinviato per recuperare al 100% la condizione fisica. Francesco Acerbi sta vivendo una stagione travagliata e non riesce proprio a rientrare in campo. Il difensore salterà Sparta Praga-Inter, non partirà questo pomeriggio per la trasferta ceca a causa di un altro stop muscolare. Ha svolto lavoro personalizzato ieri ed oggi non è migliorata la sua situazione. Dal 20 ottobre, giorno della partita con la Roma, Acerbi ha disputato appena tre partite. Solo una da 90 minuti con il Napoli, poi 15 minuti col Verona e prima 27 all’Olimpico contro i giallorossi.

MINUTI – La stagione dell’Inter passa dai prossimi giorni. Non per le partite in programma, ma per i movimenti di mercato. Il 3 febbraio si chiuderà questa sessione invernale e la dirigenza ha ancora tempo per comprare un difensore centrale. Stefan de Vrij non può di certo continuare a ricoprire il ruolo da titolare per sempre, ha bisogno di riposo. Nelle ultime 13 partite è partito 11 volte dal primo minuto. A questi ritmi e con i numerosi impegni previsti il minutaggio di de Vrij deve assolutamente diminuire. E dalle prossime mosse si capiranno le reali ambizioni dell’Inter.

Acerbi, il post va anticipato! Le ambizioni dell’Inter

AMBIZIONI – Acquistare un altro difensore sarebbe fondamentale in questo momento della stagione. Oaktree darebbe il segnale giusto a Simone Inzaghi, a cui da inizio anno viene chiesto di andare più avanti possibile in tutte le competizioni. Sì, proprio in tutte le competizioni, quindi è compresa ovviamente la Champions League. Per farlo però c’è bisogno ora di movimenti sul mercato, perché lottare su ogni fronte richiede di avere a disposizione almeno un ricambio per tutti i titolari. Adesso de Vrij non ha un suo sostituto e la situazione va risolta al più presto.