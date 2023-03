Acerbi in Italia-Inghilterra conferma la vocazione da primo regista

In Italia-Inghilterra ha visto tra i suoi protagonisti anche Acerbi. Il centrale è partito titolare, ed ha preso in mano la prima regia.

STILE DI GIOCO – Acerbi in Italia-Inghilterra ha confermato una sua dote diventata fortemente caratteristica della sua stagione. Cioè la vocazione da regista difensivo. Anche ben oltre i limiti, anche tattici, del suo ruolo. Partito da titolare come centrale di destra della difesa a quattro, l’ex Lazio ha finito come secondo per palloni toccati.

PRIMO REGISTA – Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 86, con 79 passaggi realizzati all’86%, con 5 palle lunghe. Dalla grafica si capisce bene come Acerbi abbia anche spezzato la linea per salire in avanti e dare un appoggio in più ai suoi compagni. Un pò da braccetto sinistro più che da centrale. Una vocazione al gioco in certi frangenti anche eccessiva, ma evidentemente radicata nel giocatore.