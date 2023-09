Acerbi in Inter-Milan torna e manda un messaggio ben chiaro

Inter-Milan ha visto Acerbi tornare in campo in maglia nerazzurra. E la sua prestazione è stata subito di alto livello. Un messaggio ben chiaro.

RITORNO AL CENTRO – Come non fosse passato nemmeno un giorno. Acerbi non giocava con la maglia dell’Inter dalla finale di Champions League, a giugno. Eppure tornato in campo nella sfida col Milan, tre mesi dopo, è sembrato lì da sempre. Adattandosi pure a due ruoli. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Il numero 15 è partito da centrale, per una scelta forte di Inzaghi. In queste prime partite infatti de Vrij aveva coperto l’assenza dell’ex Lazio con profitto, riguadagnandosi la fiducia dell’ambiente. Il tecnico però appena ha avuto disponibile Acerbi non ha avuto dubbi. Ridandogli il posto da titolare. Al minuto 74 poi de Vrij ha sostituito Bastoni, e per coprire il ruolo di braccetto di sinistra è stato sempre Acerbi ad allargarsi. Anche qui, come non fosse passato nemmeno un giorno.

DIFESA E IMPOSTAZIONE – Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 52, il dato più alto della squadra, con 41 passaggi realizzati all’88%. Una presenza incisiva nella prima impostazione, con qualità e personalità. Poi quando è andato a sinistra si è anche alzato sostenendo la manovra offensiva. Difensivamente al suo attivo 2 contrasti, 4 recuperi e 6 spazzate. La vera ancora difensiva dell’Inter è tornata. Acerbi è tornato. E ha mandato un messaggio chiaro a tutti.