Acerbi in Inter-Fiorentina mostra di sapere ancora come si fa

Inter-Fiorentina ha visto il ritorno in campo di Acerbi. Un ritorno non banale, in primo luogo per la prestazione fornita. Che ha subito ricordato a tutti di che giocatore parliamo.

RITORNO DA TITOLARE – Sembrava diventato impossibile, una sorta di miraggio. Invece all’improvviso in Inter-Fiorentina Acerbi è tornato al suo posto al centro della difesa. Dalla “scomparsa” al ruolo da titolare. In campo per tutta la partita, recupero compreso. Un ritorno per nulla banale. Né per il momento né per rendimento.

COME NON FOSSE MAI STATO VIA – Acerbi infatti è finalmente tornato a giocare. Veramente. Una cosa che non si vedeva da Inter-Napoli, che vale a dire da novembre. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Il numero 15 ha toccato il pallone 61 volte, mostrando di non essersi dimenticato come si fa. I passaggi tentati sono 42, di cui 40 realizzati per un 96% di percentuale realizzativa che è il top della squadra. 7 sono i lanci lunghi di cui 5 realizzati. L’ex Lazio insomma non ha perso la sintonia con la squadra. Ma soprattutto ha messo in campo le sue doti difensive.

PRESENZA DIFENSIVA – Acerbi infatti pur essendo alla prima dopo mesi ha dimostrato tutta la sua stoffa da leader difensivo. La sua marcatura su Kean è stata continua e asfissiante. Un punto di partenza fondamentale per tutta la squadra dopo la doppietta subita da lui a Firenze. Il centrale ha messo insieme 3 falli subiti, 2 contrasti, un intercetto, 5 recuperi, 2 duelli aerei vinti su 3, il 100% dei duelli a terra vinti (5 su 5) e ben 8 spazzate. L’Inter ha ritrovato il suo baluardo difensivo, proprio nel momento di massimo bisogno.