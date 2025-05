Acerbi in Inter-Barcellona raccoglie il testimone di Samuel

Inter-Barcellona unisce due figure della storia recente nerazzurra. Nell’epico confronto di San Siro infatti Acerbi ha raccolto il testimone di Samuel.

PARTITA SIMBOLO – Ci sono partite destinate a restare per sempre nell’immaginario collettivo. Partite che segnano intere carriere. Inter-Barcellona è stata esattamente questo. E lo è stata specificamente per Francesco Acerbi. Il simbolo di una squadra che non ha mollato quando tutto sembrava finito. Che ha trovato quel guizzo per ribaltare un destino che sembrava segnato. Una prova che fa raccogliere al difensore il testimone di un grandissimo della storia nerazzurra. Vale a dire Walter Samuel.

MOMENTI INDIMENTICABILI – L’argentino è stato uno dei simboli dell’Inter 2010. Quella del Triplete, quella della leggenda. E in quella stagione ci sono due momenti indissolubilmente legati alla sua presenza in campo. Il primo, parlando a livello puramente cronologico, è Inter-Siena. In cui negli ultimi minuti segna un gol da centravanti, facendo trovare alla squadra una vittoria che sembrava impossibile. Il secondo è una prestazione puramente difensiva. Quella di Barcellona. Quella in dieci contro undici per tutta la partita. Quella della trincea e della sofferenza. Due pagine epiche di una stagione leggendaria. Acerbi nel 2025 ha raccolto la sua eredità. Unendo le due cose nella partita col Barcellona.

Acerbi e il testimone raccolto all’Inter contro il Barcellona

TUTTO COL BARCELLONA – Chiaramente il punto di partenza è che parliamo di due difensori. Di due leader difensivi. Due marcatori implacabili, fisici, rocciosi, di carattere. Entrambi mancini per una pura concidenza. Così arriviamo a Inter-Barcellona. Una partita che diventa simbolo, e unisce i due giocatori e le due epoche. Acerbi contro i catalani ha dovuto vivere in trincea. Una gara a contrastare, marcare, spazzare. Esattamente come Samuel nel 2010. Ma poi negli ultimi minuti si è trasformato in bomber. All’improvviso è comparso in area avversaria, riprendendo la partita con un suo gol. Di nuovo, come l’argentino col Siena. In una partita i due profili si sono uniti. Quindi si può compiutamente dire che Acerbi quindici anni dopo ha raccolto il testimone di Samuel.