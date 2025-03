Acerbi in Feyenoord-Inter dà l’esempio da vero leader

Feyenoord-Inter ha visto una prestazione simbolica di Acerbi, che è andato oltre i suoi compiti consueti per dare l’esempio a tutti i compagni.

ESEMPIO IN CAMPO – Se Bastoni è stato il simbolo di Feyenoord-Inter, Acerbi è stato il giocatore che ha indicato a tutti la via. L’ex Lazio infatti è partito da braccetto, quindi nel ruolo classico del compagno. E ha complementato in modo ideale il lavoro in fascia del numero 95. Dando un supporto anche offensivo onestamente inaspettato.

PRESENZA NON CONSUETA – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Acerbi è partito da braccetto di sinistra, per poi chiudere da centrale negli ultimi venti minuti. E la sua presenza nella partita è stata assoluta. I 77 tocchi sono il secondo valore più alto della partita, superato solo da Bastoni. I passaggi sono 67, realizzati al 97%. Il che vale a dire che ne ha sbagliati due. Per lui anche un cross, un passaggio chiave e 8 lanci lunghi, di cui 6 realizzati. E persino un tiro. L’ex Lazio insomma non si è limitato al compitino, non ha pensato solo a difendere, a coprire, all’applicazione tattica. Ha voluto dare un segnale con la sua prestazione.

SEGNALE DA LEADER – Acerbi infatti è uno dei leader dello spogliatoio. Un giocatore di riferimento, un fedelissimo di Inzaghi. La sua prestazione quindi va letta in questa ottica. Con la squadra in emergenza, con i compagni che potevano farsi prendere dai dubbi, lui ha voluto indicare a tutti come si doveva interpretare la partita. Come si doveva fare. Dando l’esempio in campo. Quando poi l’Inter ha preso in mano la gara e trovato il vantaggio, è tornato al suo ruolo classico, comandando la difesa. Il suo lavoro lo aveva finito.