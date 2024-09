Acerbi maiuscolo in Udinese-Inter: i dati non mentono

Francesco Acerbi ha disputato una partita di grande livello, come gli accade spesso, in occasione della vittoria dell’Inter per 3-2 contro l’Udinese. I dati lo dimostrano.

LA PRESTAZIONE – Francesco Acerbi è stato scelto da Simone Inzaghi come titolare in Udinese-Inter, poi sconfitta per 3-2 dai nerazzurri, nonostante la sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Il difensore nerazzurro è stato preferito dal tecnico piacentino, evidentemente, sia perché rappresenta un calciatore di cui si fida ciecamente sia perché la sua fisicità poteva essere ottimale per fronteggiare Keinan Davies e Lorenzo Lucca. Ciò si è rivelato effettivamente vero, con una partita disputata da leader del reparto difensivo, nonostante qualche pecca generale del reparto.

Acerbi e le statistiche in Udinese-Inter: che livello del nerazzurro!

I DATI – A proposito dei numeri che accompagnano la prestazione del difensore nerazzurro, spicca subito il dato inerente ai contrasti a terra e ai duelli aerei vinti, rispettivamente 3 su 3 e 2 su 2. L’azzurro, che ha subito anche due falli nel corso dell’incontro, si è inoltre reso protagonista di una prestazione ottimale nella gestione del pallone. Per lui, infatti, sono 87 su 89 i passaggi riusciti, con una media del 98%. A ciò si aggiunge un elemento non marginale per una squadra che punta anche sui cambi di gioco per riuscire a trovare gli avversari impreparati: sono 6 i lanci lunghi riusciti su 6 tentativi. Un’ulteriore testimonianza della bontà dell’impegno svolto da Acerbi nella sfida contro l’Udinese. E una dimostrazione del perché Inzaghi lo ritenga imprescindibile nei momenti più importanti per la sua Inter.