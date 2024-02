Acerbi ‘giudice’ della sfida tra Lukaku e Thuram per un obiettivo

Francesco Acerbi in Roma-Inter sarà il vero e proprio ago della bilancia nella sfida fra Romelu Lukaku e Marcus Thuram per un obiettivo individuale: il raggiungimento della doppia cifra in Serie A.

GIUDICE – In Roma-Inter, Marcus Thuram e Romelu Lukaku duelleranno sul campo per chi dei due riuscirà ad arrivare per primo in doppia cifra in campionato. Al momento i due sono rispettivamente a 8 e 9 gol segnati in Serie A, a un passo quindi dal raggiungere la doppia cifra di reti segnate. In questo senso il grande giudice della sfida potrà essere Francesco Acerbi, al quale toccherà il duro compito di tenere a bada il belga e renderlo innocuo proprio come nella gara di andata. Decisa, guarda un po’, proprio da Thuram. Acerbi sa bene che quanto dovrà fare non sarà facile, ma non sarà per lui la prima volta dopo aver affrontato (e fermato) attaccanti del calibro di Haaland e Vlahovic. Se garantirà la sua solita prestazione, Thuram avrà l’occasione di superare proprio Lukaku nella classifica marcatori…