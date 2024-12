Acerbi fermo ai box, l’Inter cerca alternative. Una è in casa!

La situazione di Francesco Acerbi continua a preoccupare in casa Inter, con i numerosi problemi fisici del difensore che lo terranno fuori anche per la gara di lunedì contro la Lazio. Con il solo Stefan de Vrij per il centro della difesa, servono alternative. Una, per Simone Inzaghi, è già in casa

CERCASI ALTERNATIVE – Prima l’infortunio nella gara contro la Roma. Poi il rientro soltanto per la gara contro il Napoli – con una prestazione superlativa e la grande capacità nell’annullare totalmente Romelu Lukaku – e infine l’infortunio nei primi dieci minuti della gara seguente, contro l’Hellas Verona. Poi le voci su un possibile recupero, fino alla ricaduta che lo terrà fuori anche per la partita di lunedì contro la Lazio. La stagione di Francesco Acerbi non è iniziata nel migliore dei modi e le sue condizioni fisiche preoccupano l’Inter e Simone Inzaghi. Con, al momento, il solo Stefan de Vrij disponibile nel ruolo di centrale del terzetto difensivo a difesa della porta coperta da Yann Sommer. Il che porta a cercare alternative. Sul mercato, ma non solo.

Francesco Acerbi fa suonare l’allarme. Per l’Inter un’alternativa in casa al centro della difesa

SPOSTAMENTO – Se non dovesse arrivare l’occasione di investire sul mercato a gennaio, per Simone Inzaghi sarà il momento di studiarne ancora una delle sue. Di “Cucinare“, come si direbbe oggigiorno sui social network. E in questo senso, una possibile alternativa è proprio in casa. Ed è anche un’ipotesi già paventatasi a inizio stagione, dopo il grande precampionato da Yann Bisseck. Con il recupero di Tajon Buchanan a destra e la possibilità di gestire Matteo Darmian come rincalzo nel terzetto difensivo a destra, ecco che Benjamin Pavard potrebbe diventare il nuovo Francesco Acerbi in mezzo alla difesa. Con lo stesso Yann Bisseck titolare a destra e l’inamovibile Alessandro Bastoni a sinistra. Un’alternativa che, però, Inzaghi non potrà comunque provare nelle prossime gare, dal momento che anche il francese è alle prese con uno stop per un problema muscolare.