Acerbi, dopo l’Inter leader indiscusso anche con l’Italia

Francesco Acerbi arrivato all’Inter in sordina pian piano è divenuto sempre più importante per gli equilibri della squadra. Le sue prestazioni lo hanno fatto divenire titolare inamovibile sia dei nerazzurri che dell’Italia.

ARRIVO IN SORDINA − Francesco Acerbi era arrivato all’Inter nello scetticismo generale di tutto l’ambiente. All’inizio della sua avventura il difensore ha giustamente sofferto di alcune difficoltà di ambientamento condite da piccoli errori. Con il passare del tempo però la sua fiducia e la confidenza con i compagni è cresciuta di partita in partita. Inoltre grazie alle tante difficoltà di de Vrij ha iniziato a giocare sempre più spesso titolare tanto da diventare una pedina fondamentale della difesa nerazzurra.

PROFESSIONISTA SERIO − Grazie alla sua duttilità tattica e alla grande esperienza e attenzione di cui è dotato, Acerbi è riuscito a far ricredere tutti. Da quando Inzaghi gli ha affidato le chiavi delle difesa, l’Inter ha iniziato a risalire la china dopo le difficoltà iniziali e anche i gol subiti sono drasticamente diminuiti. La sua ottima stagione gli ha anche permesso di conquistare un posto stabile anche in nazionale. Mancini infatti lo ormai lo inserisce stabilmente nella lista dei convocati e ultimamente anche in azzurro è riuscito a conquistarsi anche la maglia da titolare. Un calciatore che con la serietà e la disponibilità al sacrificio è stato in grado di raggiungere grandi risultati.