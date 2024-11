Acerbi conferma se stesso in Inter-Napoli: superiorità totale

Francesco Acerbi è stato uno dei migliori in campo nel match pareggiato dall’Inter con il risultato di 1-1 contro il Napoli. Il difensore italiano ha disputato una partita impeccabile dal punto di vista difensivo.

LA SFIDA – Francesco Acerbi è tornato e Inter-Napoli lo ha dimostrato in maniera evidente. Il calciatore italiano, che mancava dalla trasferta di Roma vinta dai nerazzurri contro i giallorossi con il punteggio di 1-0, si è mostrato come un’autentica spina nel fianco per Romelu Lukaku dal primo all’ultimo minuto in cui il belga è rimasto in campo. Tranne in un’occasione nel primo tempo, in cui l’ex Inter è riuscito a smistare con efficacia il pallone a Zambo Anguissa per avviare un’azione offensiva conclusa senza successo da parte di Khvicha Kvaratskhelia, Acerbi ha dato ulteriormente prova del motivo per cui Simone Inzaghi lo ritenga imprescindibile per la sua Inter.

Acerbi torna alla grande in Inter-Napoli: la scelta dei nerazzurri è ragionevole

LA DECISIONE – Non è quindi un caso che Acerbi abbia visto rinnovarsi il proprio contratto da parte dell’Inter fino al prossimo anno. I nerazzurri vogliono contare sulla sua tenacia, sulle sue qualità in fase difensiva, sulla sua tempra e sulla sua esperienza in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione. Le prestazioni che l’italiano ha garantito in quest’annata sono la dimostrazione migliore del suo persistente valore nonostante il trascorrere del tempo. L’Inter sa che Acerbi non durerà per sempre. Ma, fino a quando possibile, non vorrà far altro che godersi la sua presenza sul rettangolo di gioco.