Acerbi, con il Porto partita perfetta: la difesa dell’Inter è ormai sua

Francesco Acerbi è ormai una certezza di questa Inter. Il difensore anche ieri sera in Porto-Inter si è reso protagonista di una prestazione eccellente, riuscendo praticamente ad annullare Taremi.

AFFIDABILE − Francesco Acerbi dopo un arrivo in sordina è pian piano diventato un punto fermo di questa Inter. Il difensore ha praticamente scalzato de Vrij dai titolari grazie alla sua enorme affidabilità. Da quando Inzaghi ha iniziato a schierarlo sempre tra i titolari, i numeri difensivi dei nerazzurri sono tornati agli ottimi livelli che conoscevamo. Inoltre ha dimostrato di possedere anche grande duttilità nella difesa a tre. Il tecnico piacentino infatti pur di non rinunciare alle sue qualità e alla sua esperienza, lo ha spesso schierato anche al posto di Bastoni. Come ad esempio ha dovuto fare per esigenza anche ieri sera nel ritorno degli ottavi di Champions League.

PERFETTO − Nella gara di Porto, Acerbi si è reso protagonista di una partita praticamente perfetta. Nel ruolo di centrale della difesa a tre è infatti riuscito a limitare un ottimo attaccante come Taremi. Il giocatore iraniano, tranne nel finale quando non era più sotto il suo controllo, non è quasi mai riuscito a impensierire Onana. Il difensore ex Lazio, sfruttando la sua enorme esperienza, molto spesso è riuscito ad anticiparlo con ottima scelta di tempo. Inoltre nei continui uno due che il Porto provava al limite dell’area è stato sempre perfetto intercettando tutte le possibili imbucate. Ieri sera Acerbi ha quindi dimostrato per l’ennesima volta in questa stagione, di essere un ottimo difensore e di valere il ruolo che ricopre in questa Inter.