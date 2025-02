Acerbi come verrà gestito al rientro dall’infortunio?

Francesco Acerbi è finalmente tornato a disposizione di Inzaghi. Che ora però deve risolvere il rebus della sua gestione per riuscire ad averlo in campo.

RIENTRO IN CAMPO – Da Fiorentina-Inter Inzaghi dovrà gestire il ritorno di Acerbi. Il centrale non si vede in maglia Inter in Serie A praticamente dal cinque ottobre, con la sola eccezione di Inter-Napoli. Fanno quattro mesi pieni. Ma ora che finalmente l’infortunio è alle spalle come verranno gestiti i suoi minuti?

FATTORI DA SOPPESARE – Impossibile infatti non guardare a due fattori. Il primo è la necessità tecnica. De Vrij, sempre dal cinque ottobre, non ha giocato titolare quattro volte, considerando tutte le competizioni: Inter-Napoli, Verona-Inter (in cui poi ha giocato settantacinque minuti), Inter-Como e Inter-Udinese di Coppa Italia. Serve trovare il modo di gestirlo fino a fine stagione. E per questo serve il ritorno di Acerbi. Ma come? Con quale minutaggio? Dal primo minuto o da subentrato? Già due volte infatti il numero quindici negli ultimi mesi è partito titolare (Roma-Inter e Verona-Inter) per poi uscire infortunato dopo pochi minuti. Un rischio che non si può più correre. Ma qui subentra il calendario. Il secondo fattore. Le prossime tre partite dei nerazzurri sono con Fiorentina, due volte, e Juventus. Quale di queste può giocare? Davvero è già pronto per incroci di questo livello? Un rebus per Inzaghi. Che ha bisogno del suo leader difensivo per il finale di stagione. E quindi deve capire come gestirlo al meglio.