Acerbi ci ha preso gusto: anche in Empoli-Inter presenza offensiva

Empoli-Inter ha visto Acerbi andare oltre i suoi compiti puramente difensivi. L’ex Lazio è diventato una chiave del possesso e ha mostrato ancora qualità in rifinitura.

VOCAZIONE OFFENSIVA – Empoli-Inter ha visto Inzaghi scegliere tra i suoi titolari Francesco Acerbi. Non una novità. Anzi. In questa partita il difensore si è spostato sulla zona sinistra del reparto difensivo. Interpretando la gara con vocazione offensiva. Un po’ come visto anche contro il Monza. L’ex Lazio insomma ci sta prendendo gusto.

SUPPORTO OFFENSIVO – Acerbi con l’Empoli è diventato in fretta una chiave del possesso di Inzaghi. Fondamentale per dare un’opzione diversa e uscire dal pressing. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

L’ex Lazio non si è limitato ad aiutare l’impostazione bassa, ma si è trasformato in un esterno aggiunto. Tipo un terzino da difesa a quattro. O un centrocampista in più. Acerbi ha letto la situazione, visto spazi da sfruttare e adattato la sua interpretazione delaq ruolo. Con 83 tocchi è terzo dell’Inter. I passaggi sono 70, realizzati al 94%, di cui 23 in avanti. La cosa che colpisce è che ancora una volta è entrato di fatto nel novero dei rifinitori nerazzurri. Al suo attivo infatti troviamo 2 occasioni da gol create e 2 passaggi chiave. Secondo migliore della partita. Un giocatore sempre più a suo agio con la fase offensiva.