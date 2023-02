Acerbi, c’è un solo obiettivo contro il Milan: marcare stretto Giroud!

Inter-Milan nelle ultime occasioni è stata spesso una sfida decisa da un giocatore da una parte: Olivier Giroud. In Supercoppa Italiana Simone Inzaghi però ha trovato il disinnesco per il francese: Francesco Acerbi.

DISINNESCO – Francesco Acerbi a Riad è stato il disinnesco perfetto per Olivier Giroud. A centrocampo, spalle alla porta o in area di rigore non c’è stata storia. L’italiano ha domato e tenuto a bada il francese, che in più occasioni ha colpito l’Inter. La sua doppietta è costata uno Scudetto la scorsa stagione, in questa invece il suo gol ha portato al momentaneo 2-1 dei rossoneri. Il Milan è dipendente dalla presenza del suo attaccante, Divock Origi e Charles De Ketelaere non hanno dato risposte positive nel ruolo. Francesco Acerbi giocherà il suo secondo Derby di Milano da protagonista. L’occasione di fare il bis dopo la Supercoppa Italiana è ghiotta, Simone Inzaghi si vuole assolutamente affidare al suo uomo ex Lazio.

Acerbi, l’uomo di fiducia di Inzaghi

COLPO – Acerbi è stato forse il colpo last minute più importante per l’Inter in questa stagione. Il suo arrivo ha cambiato radicalmente le gerarchie in difesa. Il trio titolare Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni si è sciolto nelle prime partite fra agosto e settembre e l’italiano è stato lesto ad approfittare della chance. Inzaghi ha visto nel difensore la soluzione ai tanti gol subiti, anche se comunque il problema di equilibrio è rimasto. Martedì in Coppa Italia contro l’Atalanta de Vrij è stato il migliore in campo, ha dominato prima Duvan Zapata poi Rasmus Hojlund. Questo però non basta a far cambiare ancora le scelte, Acerbi giocherà titolare e il suo obiettivo sarà solamente marcare a uomo Olivier Giroud.