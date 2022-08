Acerbi all’Inter, ma resta un punto interrogativo sulle condizioni fisiche

Acerbi è molto vicino all’Inter e la svolta potrebbe arrivare già nelle prossime ventiquattro ore. Resta però un punto interrogativo sulle condizioni fisiche del calciatore.

AFFARE VICINO – Francesco Acerbi presto sarà un nuovo giocatore dell’Inter, scelta fatta sul difensore centrale dopo aver abbandonato di fatto altre piste prioritarie. Simone Inzaghi avrà dunque il centrale difensivo tanto richiesto, di esperienza (34 anni), e che ha già allenato alla Lazio. Resta però un punto interrogativo riguardo le condizioni fisiche del calciatore, essendo di fatto fuori rosa ormai da diverso tempo. Il difensore della Nazionale avrà sicuramente bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore, oltre al fatto che dovrà anche ambientarsi e “fare i conti” con il malumore generale di alcuni tifosi che non lo vorrebbero oggi in rosa.