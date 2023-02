Acerbi, 35 anni e un doppio riscatto all’Inter! Un obiettivo, Inzaghi sponsor

Acerbi spegne oggi 35 candeline e miglior momento non poteva esserci. L’ex Lazio infatti si è preso definitivamente l’Inter, dove è stato richiesto a gran voce da Inzaghi, uno che lo conosce bene e che lo stima molto. Il difensore adesso punta al riscatto da parte del club nerazzurro, un riscatto che stando solo al campo ci sta tutto

DOPPIO RISCATTO – Francesco Acerbi oggi, 10 febbraio, festeggia il suo trentacinquesimo compleanno (vedi articolo). Il difensore centrale, giunto in prestito dalla Lazio, è arrivato a Milano l’ultimo giorno di mercato dopo una trattativa sofferta e sbloccata dall’intervento decisivo di Simone Inzaghi. Il tecnico interista ha puntato i piedi con la dirigenza garantendo sulla professionalità e la serietà del giocatore, già allenato in biancoceleste. Nulla da dire per ora: Inzaghi ci ha visto bene. Ricordiamo tutti quale fosse il clima intorno ad Acerbi appena giunto a Milano, Ebbene, il classe ’88 si è rifatto fin dalla primissima apparizione con prestazioni via via sempre più convincenti. Tanto che adesso rappresenta la prima scelta di Inzaghi, il quale preme molto di più per il suo riscatto che per il rinnovo di Stefan de Vrij.

Acerbi, riscatto in bilico ma non per questioni di campo: decide l’Inter (e la sua proprietà)

Il riscatto di Acerbi dalla Lazio è tra le questioni con maggior priorità in casa Inter ma di tempo per discuterne ce n’è. Attualmente non è scontato, ma sicuramente non per questioni di campo (come invece potrebbe essere per Romelu Lukaku). Acerbi infatti ha convinto tutti, ha la fiducia dei compagni e dell’allenatore ma per farsi riscattare devono esserci le giuste condizioni per via di una proprietà profondamente attenta al bilancio. Fosse per Inzaghi sarebbe già cosa fatta, ma non è detto che non avverrà. Nel frattempo Acerbi non intende fermarsi.