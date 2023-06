A Lukaku in Torino-Inter manca solo il gol: movimenti e qualità

Lukaku è stato un elemento chiave di Torino-Inter. Il belga ha creato per i compagni, disputando una gara di qualità negli spazi.

ELEMENTO CHIAVE – Lukaku ha chiuso la Serie A 2022-2023 con un’altra prestazione che conferma il suo ottimo stato di forma. Col Torino è partito titolare e alla sua gara, come si dice, è mancato solo il gol. Il belga è stato una chiave della prestazione dell’Inter per corsa e movimenti, ed ha saputo dare qualità creando occasioni per i compagni.

QUALITÀ PER I COMPAGNI – Ecco la mappa dei tocchi del numero 90 presa da Whoscored:

Sono 31 in 90 minuti. Non esattamente un record, a conferma del ruolo coperto dal belga. Lukaku ha giocato da prima punta, col compito di attaccare gli spazi, muoversi in verticale e allungare la difesa avversaria. Creando spazi per i compagni. Col suo partner Lautaro Martinez chiamato invece a scendere verso il centrocampo e cucire il gioco. I suoi passaggi sono 19, realizzati al 68%. Ma questo dato non deve far sottovalutare la qualità del lavoro dell’attaccante. Lukaku infatti ha al suo attivo 4 occasioni da gol (migliore della partita), 3 passaggi chiave (primo dell’Inter) e un assist. Una prestazione di qualità, in movimenti e giocate, aprendo spazi nella difesa del Torino e sfruttandoli. In pratica, è mancato solo il gol.