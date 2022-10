A Dimarco serve riposo? L’esterno titolare fisso da un mese filato

Dimarco nell’ultimo mese è diventato una risorsa fondamentale per l’Inter come esterno sinistro. Ma dopo un mese da titolare fisso forse è arrivato il momento di farlo riposare.

UN MESE DA TITOLARE – Nell’ultimo mese c’è stato un netto cambiamento nella carriera di Dimarco all’Inter. Inzaghi ha sempre avuto ottima considerazione del suo numero 32, ma fino a un mese fa il suo ruolo primario era quello di braccetto di sinistra nella difesa a tre. Un anno fa infatti aveva smesso addirittura a ottobre di schierarlo come esterno alto. Proprio questo è il cambiamento: da fine settembre il mancino ha giocato solo da esterno di centrocampo a sinistra. E sempre da titolare.

DOPO LA SOSTA – Tutto è cambiato nell’ultima sosta. Dopo quella l’Inter ha giocato sei partite tra campionato e Champions League. E Dimarco le ha giocate tutte da titolare. Tutte da esterno. Proprio la sosta ha posto le basi di questa svolta. Infatti con la maglia dell’Italia Mancini lo ha schierato come esterno a sinistra nel 3-5-2. Ricevendo in risposta due ottime prestazioni. Inzaghi non ha ignorato il segnale, ha rivisto le sue gerarchie e cavalcato l’onda. Forse però anche troppo.

TROVARE RIPOSO – Nell’ultimo mese tra Italia e Inter Dimarco ha giocato 8 partite da titolare. Un totale di 608 minuti. Sempre almeno in campo per 60 minuti. Forse non è un caso che nelle ultime uscite non abbia brillato. Al numero 32 serve del riposo. Senza dimenticare la sua importanza in questo mese, senza cambiare di nuovo tutto. Ma serve un minimo di gestione per averlo al meglio nello sprint finale.