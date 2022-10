3, 2 e 20: i numeri che l’Inter insegue stasera contro il Viktoria Plzen

Il 3, il 2 e il 20. Sono tre numeri collegati con l’Inter, e che i nerazzurri potrebbero trovare questa sera vincendo contro il VIktoria Plzen.

OBIETTIVI MULTIPLI – La partita di questa sera è importante su più fronti per l’Inter. Il passaggio del turno sarebbe fondamentale per la fiducia nel gruppo, per il brand e sarebbe soprattutto una grande soddisfazione per i tifosi interisti. Ma non solo. I nerazzurri inseguono 3 numeri, che rappresentano ognuno un qualcosa che i meneghini troverebbero questa sera vincendo.

Il 3, il 2 e il 20: i numeri ricercati dall’Inter questa sera

IL 3 – Il 3 rappresenta, ovviamente, i punti di cui l’Inter ha bisogno. Se dovessero agguantarli, i nerazzurri otterrebbero la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. L’obiettivo è alla portata, ma mai cantare vittoria. Il Viktoria Plzen, caricato anche dai tifosi del Barcellona, verrà a San Siro con l’obiettivo di vincere.

IL 2 – Se l’Inter riuscisse a vincere questa sera, sarebbe la seconda volta consecutiva in cui i nerazzurri raggiungono gli ottavi di finale. L’ultimo precedente è dello scorso anno. I meneghini vinsero 2-0 a San Siro contro lo Shakthar Donestk e si qualificarono con un turno di anticipo. Dopo anni in cui il cammino europeo nerazzurri si è interrotto ai gironi, qualificarsi ancora una volta rappresenterebbe un passo in avanti dal punto di vista dell’andamento europeo. E soprattutto, ciò potrebbe aiutare in termini di ranking e permettere al Club di guadagnare posizioni e privilegi.

IL 20 – Questo numero rappresenta un qualcosa di più importante dal punto di vista economico. Con la qualificazione agli ottavi di finale, L’Inter incasserebbe ben 20 milioni. Puro ossigeno in un periodo buio finanziariamente parlando come questo. Soldi che, oltre a far respirare il Club, potrebbe essere utilizzati per il rinnovo di Milan Skriniar.