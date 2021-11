Zurkowski illude, Bianchi pareggia. Un punto a testa per Empoli e Genoa

Empoli-Genoa, sfida del dodicesimo turno di Serie A, si è giocata allo Stadio Comunale Carlo Castellani. Il match si è concluso sul punteggio di 2-2.

PARI ALL’ULTIMO MINUTO – La dodicesima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Empoli e Genoa. I padroni di casa sono reduci dal successo contro il Sassuolo dopo la sconfitta interna con l’Inter. Gli ospiti la sbloccano subito con Domenico Criscito su calcio di rigore al 13′. La prima frazione di gioco si chiude sul punteggio di 0-1. Al 62′ arriva il pareggio di Federico Di Francesco, che supera il portiere con un destro dal cuore dell’area. Il sorpasso porta la firma di Szymon Zurkowski con un sinistro da fuori area al 71′. I capovolgimenti non sono finiti e all’89’ arriva il 2-2 di Flavio Junior Bianchi. È il punteggio finale. L’Empoli sale a 16 punti in classifica, il Genoa a 9. 90′ in campo per Andrea Pinamonti, giovane attaccante in prestito dall’Inter.