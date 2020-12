Zidane: “Vogliamo i tre punti. Biscotto? Pensiamo alla nostra partita”

Zinédine Zidane Real Madrid

Zinedine Zidane ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Borussia Mönchengladbach di domani sera. Un pareggio condannerebbe l’Inter a prescindere dal risultato dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk, ma il tecnico francese non vuole sentir parlare di “biscotto”

VOGLIAMO I TRE PUNTI – Zidane non vuole fare calcoli e vuole vincere la partita per arrivare al primo posto nel girone: «E’ una partita diversa perché conosciamo la situazione. Vogliamo fare tre punti e chiudere il girone al primo posto. Tutti abbiamo questo in testa. Tutte le partite sono importanti, ma è una buona opportunità per dimostrare che squadra siamo».

NESSUN BISCOTTO – Zidane non vuole sentir parlare di biscotto: «Noi pensiamo alla nostra partita. Quello che ci interessa e ciò che facciamo noi contro una squadra difficile da affrontare. Il resto non ci interessa».