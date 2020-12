Zidane: “Vittoria di oggi ci dà fiducia per la Champions! Abbiamo carattere”

Zinédine Zidane Real Madrid

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sofferta vittoria contro il Siviglia. I blancos hanno ottenuto l’intera posta in palio grazie ad un’autorete. Mercoledì affronteranno il Borussia Mönchengladbach nell’ultima giornata del gruppo B di Champions League

PRIMO PASSO – Il Real Madrid ha battuto a fatica il Siviglia e può cominciare a sintonizzarsi sulla gara, decisiva, di mercoledì prossimo contro il Borussia Mönchengladbach. Queste le parole del tecnico dei blancos Zinedine Zidane nel post partita: «Abbiamo sofferto nel secondo tempo ma è importante saper soffrire. Siamo riusciti a proporre un bel gioco. Abbiamo interpretato bene la partita. Sono contento per i ragazzi, non sono stati facili questi ultimi giorni e sono contento per loro. Stiamo lavorando tutti molto bene in difesa, aiutandoci a vicenda. Sapevamo che c’erano possibilità di far male all’avversario in contropiede. Possiamo fare grandi cose e abbiamo fatto una grande partita, avere fiducia è importante. Gli ultimi giorni sono stati complicati ed è una squadra che ha carattere, che vuole sfide. Oggi la vittoria è molto importante per quello che sta arrivando adesso. Oggi sono tre punti importantissimi. La vittoria è importante per la prossima partita, era importante giocare una buona gara. Adesso riposiamo e pensiamo alla prossima.»