Zidane: “In questo momento ci gira tutto male. Fatichiamo a fare gol”

Condividi questo articolo

Zinédine Zidane Real Madrid

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha commentato la brutta sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk, che ha ingarbugliato la situazione del girone B di Champions League. Queste le parole dell’allenatore francese ai microfoni di “Sky Sport”

CAOS – Il girone B di Champione League è un gomitolo di destini aggrovigliati. Il Real Madrid, uscito sconfitto dalla gara contro lo Shakhtar Donetsk, dovrà tenere un occhio fisso su San Siro, sperando che arrivino buone notizie. Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, ha commentato il momento di difficoltà dei suoi: «È un momento in cui ci gira male, è un momento difficile. Soprattutto a livello di risultati, perché per quanto riguarda il gioco sono contento di quello che facciamo. In Liga magari, ma oggi si. Il problema è che quando abbiamo delle occasioni dobbiamo buttarla dentro e stiamo faticando a farlo. Le cose, poi, si complicano quando ti segnano nel momento migliore».