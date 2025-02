Zeman ricoverato, ma condizioni stabili: ora ulteriori accertamenti

Zeman resta ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un’ischemia cerebrale. L’allenatore boemo, 77 anni, si trova ora nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni, stando agli ultimi aggiornamenti, sono stabili. Ma dovrà effettuare nuovi accertamenti.

CURE IN CORSO – Nonostante la grande paura iniziale, le prime cure sembrano aver dato esiti positivi e le condizioni di Zdenek Zeman sono fortunatamente stabili. Il personale medico del Policlinico Gemelli sta monitorando costantemente le condizioni dell’ex allenatore, sottoponendolo a una serie di controlli cardiologici e neuroradiologici per scongiurare qualsiasi peggioramento. L’ex allenatore di Roma, Lazio e Pescara non è in pericolo di vita, ma la situazione resta delicata e saranno necessarie ulteriori verifiche nelle prossime ore. Il tecnico continuerà a ricevere cure specifiche a base di farmaci antiaggreganti e anticoagulanti, essenziali per evitare il rischio di complicazioni.

Un anno difficile per Zeman

L’AFFETTO DEL MONDO DEL CALCIO – Per l’allenatore boemo, questo è il secondo grave problema di salute nel giro di pochi mesi. Già nell’ottobre 2024, Zeman era stato ricoverato per un’altra ischemia cerebrale e sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di bypass. A seguito di quell’episodio, il tecnico aveva deciso di lasciare la guida del Pescara nel febbraio 2024, dopo una sconfitta casalinga contro la SPAL. Da allora, si era allontanato dai campi per dedicarsi alla convalescenza. La notizia del suo ricovero ha scosso il mondo del calcio italiano, dove Zeman è considerato un’icona per il suo stile di gioco offensivo e il suo carattere schietto. Tanti i messaggi di affetto giunti dai suoi ex club, dai tifosi e da colleghi allenatori, tutti uniti nell’augurargli una pronta guarigione.