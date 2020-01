Zapata torna in campo dopo l’infortunio: pronto per...

Zapata torna in campo dopo l’infortunio: pronto per Inter-Atalanta

Nella netta vittoria dell’Atalanta per 5-0 in casa contro il Parma (vedi qui), un’ottima notizia per Gian Piero Gasperini èstato il ritorno in campo di Duvan Zapata dopo quasi tre mesi ai box: il colombiano è entrato al 72′ al posto di Luis Muriel e ci sarà contro l’Inter

RIENTRO IN CAMPO – Duvan Zapata torna in campo dopo quasi tre mesi di assenza e si prepara a sfidare l’Inter. Il colombiano è entrato al 72′ nella sfida tra Atalanta e Parma, vinta con un netto 5-0 dagli uomini di Gian Piero Gasperini. Un’ottima notizia per tutto il mondo atalantino, anche in vista della delicata sfida di sabato: a San Siro andrà in scena il match tutto nerazzurro tra Inter e Atalanta. E Zapata, tornato ad assaggiare il campo oggi, ci sarà. Non un’ottima notizia per Antonio Conte.