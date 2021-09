Zapata salva una brutta Atalanta contro la Salernitana, Gasperini ringrazia

Salernitana-Atalanta, partita della quarta giornata di Serie A, è andata in scena allo Stadio Arechi. Il match si è concluso 0-1 per i bergamaschi con gol decisivo di Zapata.

PUNTI SOFFERTI – Dopo il pareggio con il Bologna e la sconfitta con la Fiorentina, l’Atalanta torna al successo, nonostante una brutta prestazione contro la Salernitana. Il match è ben interpretato dagli uomini di Fabrizio Castori che giocano con coraggio e ottima applicazione tattica. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, a sbloccare la situazione nella ripresa ci pensa Duvan Zapata, che trova un lampo improvviso e batte Vid Belec. Il bomber colombiano riceve palla da Josip Ilicic in area, si gira e infila la palla in rete al 75′. Il match si chiude sul punteggio di 0-1. I bergamaschi di Gian Piero Gasperini salgono a 7 punti in classifica, la Salernitana resta inchiodata a 0 all’ultimo posto.