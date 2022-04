Zaniolo, tripletta da urlo: Bodo Glimt schiantato. Roma in semifinale

La Roma va in semifinale di Conference League vincendo 4-0 contro il Bodo Glimt. All’andata era terminata 2-1 per i norvegesi. Zaniolo protagonista con tre reti

SENZA STORIA − Match a senso unico all’Olimpico con la Roma che si sbarazza 4-0 del Bodo Glimt. Ottenuto l’accesso in semifinale di Conference League dopo il passivo di 2-1 in Norvegia. Non solo, grande rivincita dopo il 6-1 della fase a gironi. I giallorossi di José Mourinho partono fortissimo tant’è che al quinto minuto sono già avanti con Tammy Abraham, lestissimo a insaccare un cross dalla destra di Pellegrini. Ma il mattatore della serata è soprattutto lui: Nicolò Zaniolo. L’ex centrocampista dell’Inter sale in cattedra demolendo praticamente la difesa del Bodo Glimt. Prima fa 2-0 su assist di un ispiratissimo Pellegrini, al 29′ cala la doppietta con un bel pallonetto su suggerimento da urlo di Zalewski. Mentre ad inizio ripresa, fa tripletta su assist di Cristante. La Roma domina i norvegesi mantenendo alto il vessillo del calcio italiano, buttato fuori da Champions League ed Europa League. In semifinale, la Roma affronterà gli inglesi del Leicester.