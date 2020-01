Zaniolo sostituito in Roma-Juventus: infortunio, esce in lacrime! Le ultime

Zaniolo sostituito in Roma-Juventus: infortunio, esce in lacrime!...

Zaniolo stava cercando di trascinare i giallorossi nella complicata Roma-Juventus (vedi le parole di Paratici prima della parita), ma è stato costretto a uscire dal campo. Il centrocampista ex Inter, infatti, ha subito un brutto infortunio al 36esimo del primo tempo. Di seguito la ricostruzione della vicenda e le prospettive

INFORTUNIO GRAVE? – Ansia per il mondo Roma e l’Italia. Nicolò Zaniolo, infatti, è uscito per infortunio durante il primo tempo di Roma-Juventus. Dopo una grande cavalcata palla al piede, il centrocampista ha subito un fallo da de Ligt. Dopo essere caduto per terra, l’ex Inter ha subito chiesto il cambio, uscendo dal campo in barella e in lacrime. Al suo posto è entrato Under. Da valutare nei prossimi giorni le sue condizioni, ma le sensazioni sono negative.