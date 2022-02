Zaniolo segna una perla inutile al 90′: Abisso annulla e lo espelle, caos Roma-Genoa

Zaniolo protagonista assoluto di Roma-Genoa ma solo in modo negativo dopo la beffa post-rete. La scelta di Abisso di annullare il gol-vittoria giallorosso alla fine porta in dote solo un’espulsione, che potrebbe costare anche qualche giornata di squalifica extra all’ex centrocampista dell’Inter

ANTICIPO POMERIDIANO – A Roma la perla mancina dell’uomo-mercato Nicolò Zaniolo (vedi focus) dal limite dell’area al 90′ non basta a José Mourinho per portare a casa tre punti. Dopo tre minuti, e con il consulto del VAR, l’arbitro Rosario Abisso annulla l’1-0 per un fallo precedente di Tammy Abraham (pestone in un contrasto a palla contesa). Ciò crea un po’ di nervosismo nella squadra giallorossa. Lo stesso Zaniolo, già ammonito per l’esultanza senza maglia post-gol, al 95′ si becca un’espulsione diretta da Abisso dopo essersi lamentato vistosamente con il fischietto. E la partita termina senza reti convalidate. Lo 0-0 di Roma-Genoa non smuove la classifica di Serie A a meno di un’ora dall’inizio di Inter-Milan (vedi formazioni ufficiali). La Roma di Mourinho resta al sesto posto salendo a 39 punti. Il Genoa di Alexander Blessin è penultimo con 14 punti.