Zaniolo fuori per infortunio in Roma-Juventus: le condizioni dellâ€™ex Inter

Zaniolo fuori per infortunio in Roma-Juventus: le condizioni dell’ex Inter

Zaniolo si è infortunato al 32’ in Roma-Juventus di stasera (vedi articolo). Da Sky Sport arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex Primavera dell’Inter, uscito in lacrime e immobilizzato in barella.

L’ESITO – Per Nicolò Zaniolo il verdetto sull’infortunio è terribile: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con associata lesione meniscale. L’ex Primavera dell’Inter, al 32’ di Roma-Juventus, dopo una discesa palla al piede ha messo male la gamba in un doppio contrasto, mentre subiva fallo (non correlato all’infortunio) da parte di Matthijs de Ligt. Come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport il classe 1999, portato subito in ospedale, sarà operato già domani. I tempi di recupero per Zaniolo sono ovviamente molto lunghi: stagione finita ed Europei con l’Italia a serio rischio.