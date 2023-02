Zaccheroni, in rianimazione dopo un incidente domestico. Le sue condizioni – SI

Zaccheroni trasportato in ospedale in seguito a un brutto incidente domestico. Di seguito le ultime sulle condizione dell’ex allenatore dell’Inter riportate dal sito di Sportitalia.

LE CONDIZIONI – Terribile incidente domestico per Alberto Zaccheroni. Nella sua abitazione a Cesenatico, in Via Leonardo Da Vinci, l’allenatore romagnolo ha sbattuto la testa a terra con violenza, riportando un trauma cranico. L’ex tecnico dell’Inter, trasportato d’urgenza in ambulanza presso l’ospedale Bufalini di Cesena, in serata ha effettuato gli esami tomografici. Il quadro della situazione risulta piuttosto serio. Per questo, pur essendo vigile, attualmente Zaccheroni si trova ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.

Fonte: Sportitalia.com