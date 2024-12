West Ham, bruttissimo incidente per Antonio! Il club: «Preghiamo per lui»

Il West Ham ha annunciato con preoccupazione che il suo attaccante Michail Antonio è stato coinvolto in un grave incidente stradale. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club londinese.

SPAVENTOSO INCIDENTE – Momenti di grande preoccupazione in Inghilterra per le condizioni legate all’attaccante Michail Antonio. Secondo le prime ricostruzioni, il calciatore giamaicano naturalizzato inglese è stato vittime di un preoccupante incidente stradale a bordo della sua auto. L’incidente sarebbe avvenuto nelle campagne dell’Essex, dove il calciatore giamaicano era alla guida della sua Ferrari. Le immagini diffuse sui social mostrano una vettura di lusso gravemente danneggiata, in particolare sul lato destro, quello del guidatore, considerando la disposizione del volante nel Regno Unito. Dopo l’incidente, Antonio è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale con un elicottero d’emergenza. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute. Tuttavia, l’entità dei danni visibili al veicolo e la dinamica dell’incidente hanno destato grande preoccupazione tra i tifosi degli Hammers e non solo.

Grave incidente per Antonio, il messaggio del club

COMUNICATO – “Michail Antonio è stato coinvolto oggi in un incidente stradale. I pensieri e le preghiere di tutti noi sono con Michail, la sua famiglia e i suoi amici in questo momento. Il club fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito”. Mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni, la redazione di Inter-News.it e il mondo del calcio si stringe attorno al giocatore e alla sua famiglia, augurandogli una pronta ripresa.