Werner gela il Tottenham: 0-1 Lipsia! Mourinho, qualificazione in salita

Il Tottenham di Mourinho perde in casa contro il Lipsia e vede complicarsi la strada per i quarti di Champions League. Werner stende gli Spurs dal dischetto

TEDESCHI CORSARI – Tottenham-Lipsia 0-1. Questo il verdetto dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra gli uomini di José Mourinho e quelli di Julian Nagelsmann. I tedeschi, secondi in classifica in Bundesliga, ottengono un risultato preziosissimo in vista del ritorno. Nel primo tempo autentico dominio degli ospiti, che vanno vicini in più di un’occasione al vantaggio ma vengono fermati da un grande Hugo Lloris. Angelino colpisce il palo, poi Timo Werner spreca tutto solo davanti al francese. Nella ripresa la partita si sblocca su calcio di rigore causato da Ben Davies e trasformato dall’attaccante tedesco. Gli Spurs, privi sia di Harry Kane che di Heung-Min Son, si rendono pericolosi in due occasioni per pareggiare l’incontro. Prima con Giovani Lo Celso su punizione e poi con Lucas che di testa in area manda alto. Ora Mourinho, per raggiungere i quarti di finale, dovrà solo vincere in Germania. Strada in salita.