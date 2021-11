Vlahovic demolisce il Milan! Quattro gol subiti e niente allungo sull’Inter

Fiorentina-Milan, sfida del tredicesimo turno di Serie A, è andata in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match si è concluso sul punteggio di 4-3 per i viola.

CHE TONFO! – La Fiorentina ospita il Milan che prova a portarsi al primo posto solitario in classifica. Al 15′ sono i padroni di casa a passare in vantaggio, con l’ex nerazzurro Alfred Duncan che sfrutta un errore clamoroso del portiere Ciprian Tatarusanu. Al 46′ del primo tempo arriva addirittura il raddoppio con un destro meraviglioso di Riccardo Saponara da fuori area. Nella ripresa Dusan Vlahovic, servito in profondità da Duncan, cala il tris viola al 60′. I rossoneri riaprono il match in 5′ con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic, al 62′ e al 67′. Un disimpegno sbagliato da Theo Hernandez permette a uno scatenato Vlahovic di firmare il poker della squadra di Vincenzo Italiano. Sfortunata l’autorete di Lorenzo Venuti al 96′ ma è ormai troppo tardi per gli uomini di Stefano Pioli. Il match termina sul punteggio di 4-3. Prima sconfitta per il Milan che resta fermo a 32 punti, non allungando sull’Inter in attesa del match contro il Napoli. La Fiorentina sale a 21.